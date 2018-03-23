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Поклонники восхитились растяжкой 49-летней Валерии

Сегодня, 18:14
В гости к российской певице Валерии заехала телеведущая Яна Чурикова. Перед тем, как перейти к столу звезды решили заняться йогой, чем и удивили поклонников. Подписчики 49-летней Валерии восхитились растяжке певицы.

Поклонники восхитились растяжкой 49-летней Валерии

 

Звезда российского шоу-бизнеса опубликовала довольно интересный снимок на странице в Instagram. Фанаты Валерии были приятно удивлены способностям певицы, прокомментировав это тем, что Чурикова её «растянула». Подписчики отметили, что встреча, совмещенная с йогой, идет на пользу здоровью. Саму Валерию они сравнили с гимнасткой, отметив, что для её возраста у неё прекрасные формы.

Стоит отметить, что своей растяжки певица добилась за долгие годы занятий йогой, к которым привлекает мужа и детей. Поклонники восхищены, как певица, которой в апреле исполнится 50, умеет держать себя в форме. Многие из них отметили, что не могут похвастаться подобными навыками, несмотря на то, что по физическим данным не сильно отстают от Валерии. Фанаты просят поделиться певицу своими секретами молодости, однако она не ответила на их просьбы.
Павел Селивёрстов
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