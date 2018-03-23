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Любовника Волочковой раскритиковали из-за курения

Сегодня, 17:53
Российская балерина Анастасия Волочкова после появления в Сети информации о вредных привычках своего возлюбленного, подверглась массовой критике в свой адрес. Поклонники назвали неприемлемым курение Михаила.

Любовника Волочковой раскритиковали из-за курения

 

Михаил Логинов уже более полугода как является частью жизни Волочковой. Балерина на своей странице в социальной сети Instagram рассказала, что её партнёр курит, но при этом является невероятным романтиком. «Когда одна белая роза внезапно подаренная любящим человеком, просто вышедшим покурить, может восхитить более, чем миллион роз… Так трогательно…», - написала Волочкова на своей странице.

Поклонники обратили внимание на вредные привычки Логинова. Она пришли к выводу, что такой пример мужчины плохо скажется на дальнейшем воспитании 12-летней Ариадны. У неё скоро наступит переходной возраст, и поэтому любое воздействие вредных привычек может сказаться на том, что она сама закурит или же начнёт пить, считают подписчики. Сама же Волочкова никак не прокомментировала такие нападения со стороны подписчиков. Она лишь показала, как сидела в автомобиле с одной розой в руках, пока её возлюбленный курил на улице.
Вещий Олег
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