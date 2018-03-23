Робина Уильямса обвинили посмертно в сексуальных домогательствах

Американская актриса Пэм Доубер, снявшаяся с Робином Уильямсом в популярнейшей ленте «Морк и Минди» решила удариться в ранние воспоминания о своей карьере. Она рассказала журналистам о том, как ей было нелегко сниматься с Уильмсом из-за его тотальных сексуальных домогательств по отношению к ней.

Сергей Денисов

Неадекватный сексизм актера, говорит Доубер, чрезмерно утомлял. Он мог что-то говорить на репетициях, озвучивать монологи, а потом предложить ей, как бы невзначай «переспать по-быстрому». В порядке вещей было и то, что Робин Уильямс мог ей запросто показать детородный орган.Если, по сценарию, актриса должна была покраснеть, но у нее не получалось, то он мог раздеться и это было настолько естественно, что походило на шутку. Доубер напомнила, что во времена 70-х такой веселый сексизм считался естественным юмором. Во времена хиппи и девушки, и юноши были агрессивно раскрепощены, естественная нагота не считалась эпатажной. Естественно, никто это тогда не воспринимал, как сексуальное домогательство.Однако актриса подтвердила, что некоторые выходки Робина Уильямса коробили даже режиссеров. Он мог, например, прямо на площадке взять актрису за грудь и долгое время ее не отпускать. Когда ему говорили, что этого нет в сценарии, то Робин притворно удивлялся.Эти посмертные обвинения американского комика в сексуальных домогательствах вызвали неоднозначную реакцию читателей. Многие из пожилых людей пронастальгировали по светлым 70-м годам, когда подавать иски о сексуальных домогательствах мужчин у американских девушек было не модно.