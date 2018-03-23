Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяца Поклонники восхитились растяжкой 49-летней Валерии Любовника Волочковой раскритиковали из-за курения Собчак показала видео девочки, голосовавшей «за собачек» Савченко отказалась от идентификации голоса и ДНК-экспертизы Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram Ученые изобрели прибор, извлекающий воду из воздуха пустыни После истории о туристе в Крыму нашли немецкий бомбардировщик Разрабатываемый Пентагоном лазер рассмешил пользователей Сети В США очевидцев шокировали золотые огни НЛО в горах Аризоны Twitch презентовала обновление для владельцев смартфонов и разработчиков Стали известны топ-10 самых «ужасных» хорроров по версии Netflix
| | Робина Уильямса обвинили посмертно в сексуальных домогательствах

Робина Уильямса обвинили посмертно в сексуальных домогательствах

Сегодня, 17:47
Американская актриса Пэм Доубер, снявшаяся с Робином Уильямсом в популярнейшей ленте «Морк и Минди» решила удариться в ранние воспоминания о своей карьере. Она рассказала журналистам о том, как ей было нелегко сниматься с Уильмсом из-за его тотальных сексуальных домогательств по отношению к ней.

Робина Уильямса обвинили посмертно в сексуальных домогательствах

 

Неадекватный сексизм актера, говорит Доубер, чрезмерно утомлял. Он мог что-то говорить на репетициях, озвучивать монологи, а потом предложить ей, как бы невзначай «переспать по-быстрому». В порядке вещей было и то, что Робин Уильямс мог ей запросто показать детородный орган.

Если, по сценарию, актриса должна была покраснеть, но у нее не получалось, то он мог раздеться и это было настолько естественно, что походило на шутку. Доубер напомнила, что во времена 70-х такой веселый сексизм считался естественным юмором. Во времена хиппи и девушки, и юноши были агрессивно раскрепощены, естественная нагота не считалась эпатажной. Естественно, никто это тогда не воспринимал, как сексуальное домогательство.

Однако актриса подтвердила, что некоторые выходки Робина Уильямса коробили даже режиссеров. Он мог, например, прямо на площадке взять актрису за грудь и долгое время ее не отпускать. Когда ему говорили, что этого нет в сценарии, то Робин притворно удивлялся.

Эти посмертные обвинения американского комика в сексуальных домогательствах вызвали неоднозначную реакцию читателей. Многие из пожилых людей пронастальгировали по светлым 70-м годам, когда подавать иски о сексуальных домогательствах мужчин у американских девушек было не модно.
Сергей Денисов
Новости по теме
Ребекка Холл пожертвовала весь гонорар за фильм жертвам сексуального насилия
Ребекка Холл пожертвовала весь гонорар за фильм жертвам сексуального насилия

Американская актриса Ребекка Холл недавно снявшаяся в фильме знаменитого американского режиссёра Вуди Алена отдала весь гонорар за свою работу в фонд поддержки

Голливудского актера Бена Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах
Голливудского актера Бена Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах

Американского актёра, сценариста, кинорежиссёра и продюсера Бена Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом рассказала американская ежедневная

Дженнифер Лопес прокомментировала смерть актёра Робина Уильямса
Дженнифер Лопес прокомментировала смерть актёра Робина Уильямса

Известная латиноамериканская актриса и певица Дженнифер Лопес была лично знакома с актёром Робином Уильямсом. Когда стало известно, что он умер, Лопес не

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости