Николай Должанский из "Дома-2" попал в клинику для алкоголиков

Самый оригинальный участник проекта «Дом-2» Николай Должанский лечится от алкогольной зависимости в наркологической клинике Москвы. Обратиться за помощью к специалистам мужчину заставила его девушка.

Домбровский Сергей

Николай Должанский постоянно приходил на свидания с бутылочкой спиртного. Сначала его подруга не обращала на это внимания, но потом заметила, что бойфренд готов променять на алкоголь даже ее. Любовница серьезно поговорила с мужчиной и убедила его обратиться за помощью в специализированное заведение, пока пагубная привычка не превратила его в животное, руководствующееся исключительно инстинктами. Должанский прислушался к гласу разума и пошел к наркологу.Экс-участник телестройки запомнился публике своими рэп-композициями и зажигательными танцами навеселе с демонстрацией своего мужского достоинства. После подобных плясок девушка начала замечать отрицательное воздействие алкоголя на своего бойфренда. Дама надеется, что врачи спасут их отношения, поскольку сейчас они часто ссорятся.