Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяца Поклонники восхитились растяжкой 49-летней Валерии Любовника Волочковой раскритиковали из-за курения Собчак показала видео девочки, голосовавшей «за собачек» Савченко отказалась от идентификации голоса и ДНК-экспертизы Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram Ученые изобрели прибор, извлекающий воду из воздуха пустыни После истории о туристе в Крыму нашли немецкий бомбардировщик Разрабатываемый Пентагоном лазер рассмешил пользователей Сети В США очевидцев шокировали золотые огни НЛО в горах Аризоны Twitch презентовала обновление для владельцев смартфонов и разработчиков Стали известны топ-10 самых «ужасных» хорроров по версии Netflix
| | Николай Должанский из "Дома-2" попал в клинику для алкоголиков

Николай Должанский из "Дома-2" попал в клинику для алкоголиков

Сегодня, 17:27
Самый оригинальный участник проекта «Дом-2» Николай Должанский лечится от алкогольной зависимости в наркологической клинике Москвы. Обратиться за помощью к специалистам мужчину заставила его девушка.

Николай Должанский из "Дома-2" попал в клинику для алкоголиков

 

Николай Должанский постоянно приходил на свидания с бутылочкой спиртного. Сначала его подруга не обращала на это внимания, но потом заметила, что бойфренд готов променять на алкоголь даже ее. Любовница серьезно поговорила с мужчиной и убедила его обратиться за помощью в специализированное заведение, пока пагубная привычка не превратила его в животное, руководствующееся исключительно инстинктами. Должанский прислушался к гласу разума и пошел к наркологу.

Экс-участник телестройки запомнился публике своими рэп-композициями и зажигательными танцами навеселе с демонстрацией своего мужского достоинства. После подобных плясок девушка начала замечать отрицательное воздействие алкоголя на своего бойфренда. Дама надеется, что врачи спасут их отношения, поскольку сейчас они часто ссорятся.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Отсидевший бывший участник «Дома-2» Сергей Сичкар открывает караоке-клуб
Отсидевший бывший участник «Дома-2» Сергей Сичкар открывает караоке-клуб

Сергей Сичкар, который знаком многим телезрителям по своему участию в популярном проекте «Дом-2», рассказал о собственных бизнес-планах, в рамках которых он

Украинские силовики возобновили контроль над погранпунктом «Должанский»
Украинские силовики возобновили контроль над погранпунктом «Должанский»

Сегодня в ходе антитеррористической операции в восточном регионе Украины, силовики возобновили контроль над погранпунктом «Должанский» на российско-украинской

Николай Должанский возвращается на «Дом-2»
Николай Должанский возвращается на «Дом-2»

Николая Должанского пригласили на «Дом-2» для телебабушки проекта.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости