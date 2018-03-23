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| | Серябкина чувственно призналась в любви певице Наргиз

Серябкина чувственно призналась в любви певице Наргиз

Сегодня, 17:25
Многочисленные поклонники российской певицы Ольги Серябкиной были шокированы её откровенным заявлением, в котором она публично призналась в любви к узбекско-американской певице Наргиз.

Серябкина чувственно призналась в любви певице Наргиз

 

В официальном Instagram-аккаунте солистки коллектива SEREBRO Ольги Серябкиной появился фрагмент видеоклипа Наргиз на её композицию под названием «Нелюбовь». Таким образом исполнительница решила поддержать премьеру клипа Наргиз, также признавшись ей публично в любви. В описании к своей публикации Серябкина заявила о том, что полностью восхищена силой и мужеством певицы, а также её терпением, считая себя для Наргиз второй семьёй. Ольга Серябкина заметила, что не даст никому обидеть свою любимицу, стоя за неё горой.

В комментариях множество пользователей стали активно обсуждать возможную близость певиц. Стоит заметить, некоторые поклонники Серябкиной весьма нелестно отозвались о выбранном стиле Наргиз, которая, по их мнению, забыла снять с головы полотенце после принятия душа.
Александр Вест
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