Серябкина чувственно призналась в любви певице Наргиз

Многочисленные поклонники российской певицы Ольги Серябкиной были шокированы её откровенным заявлением, в котором она публично призналась в любви к узбекско-американской певице Наргиз.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте солистки коллектива SEREBRO Ольги Серябкиной появился фрагмент видеоклипа Наргиз на её композицию под названием «Нелюбовь». Таким образом исполнительница решила поддержать премьеру клипа Наргиз, также признавшись ей публично в любви. В описании к своей публикации Серябкина заявила о том, что полностью восхищена силой и мужеством певицы, а также её терпением, считая себя для Наргиз второй семьёй. Ольга Серябкина заметила, что не даст никому обидеть свою любимицу, стоя за неё горой.В комментариях множество пользователей стали активно обсуждать возможную близость певиц. Стоит заметить, некоторые поклонники Серябкиной весьма нелестно отозвались о выбранном стиле Наргиз, которая, по их мнению, забыла снять с головы полотенце после принятия душа.