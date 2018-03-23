Николай Басков обвинил Оззи Осборна в плагиате

Российский певец Николай Басков уверяет, что легенда рок-музыки Оззи Осборн в качестве анонса для своего прощального турне без разрешения скопировал его постер для шоу «Игра». «Натуральный блондин» даже обратился к рокеру и попросил о личной встрече в Москве, дабы обсудить все детали «плагиата».

», - заявил Басков.

Непонятно, всерьез ли говорил Николай, но пользователей подобное заявление возмутило и они начали различным нелицеприятным образом высказываться в сторону Баскова, обвиняя его в том, что он пытается пиариться за счет легенды рок-музыки.

Николай Офицеров

», - заявили с иронией фанаты.