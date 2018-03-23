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| | Николай Басков обвинил Оззи Осборна в плагиате

Николай Басков обвинил Оззи Осборна в плагиате

Сегодня, 17:14
Российский певец Николай Басков уверяет, что легенда рок-музыки Оззи Осборн в качестве анонса для своего прощального турне без разрешения скопировал его постер для шоу «Игра». «Натуральный блондин» даже обратился к рокеру и попросил о личной встрече в Москве, дабы обсудить все детали «плагиата».

Николай Басков обвинил Оззи Осборна в плагиате

 

«Дорогой Оззи! Привет! Я крайне разочарован тем, что вы использовали идею обложки моего шоу «Игра», не спросив мое разрешение. Обложку я создал год тому назад. Вы планируете приехать в Россию, где я известный артист и король. Что вообще происходит? Подумайте об этом, дорогой Оззи!», - заявил Басков.

Николай Басков обвинил Оззи Осборна в плагиате

 

Непонятно, всерьез ли говорил Николай, но пользователей подобное заявление возмутило и они начали различным нелицеприятным образом высказываться в сторону Баскова, обвиняя его в том, что он пытается пиариться за счет легенды рок-музыки.

Николай Басков обвинил Оззи Осборна в плагиате

 

«Ну Оззи, безусловно, крайне внимательно следит за творчеством Баскова. Сидит вечером такой, у жены спрашивает, сможет ли он потянуть, как Коля, а она ему: где он, а где ты. Оззи расстраивается и решает хотя бы обложку украсть, а что еще остается», - заявили с иронией фанаты.
Николай Офицеров
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