Николай Басков обвинил Оззи Осборна в плагиате

«Дорогой Оззи! Привет! Я крайне разочарован тем, что вы использовали идею обложки моего шоу «Игра», не спросив мое разрешение. Обложку я создал год тому назад. Вы планируете приехать в Россию, где я известный артист и король. Что вообще происходит? Подумайте об этом, дорогой Оззи!», - заявил Басков.
Непонятно, всерьез ли говорил Николай, но пользователей подобное заявление возмутило и они начали различным нелицеприятным образом высказываться в сторону Баскова, обвиняя его в том, что он пытается пиариться за счет легенды рок-музыки.
«Ну Оззи, безусловно, крайне внимательно следит за творчеством Баскова. Сидит вечером такой, у жены спрашивает, сможет ли он потянуть, как Коля, а она ему: где он, а где ты. Оззи расстраивается и решает хотя бы обложку украсть, а что еще остается», - заявили с иронией фанаты.