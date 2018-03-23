Глызин с другом едва не убил школьника

Музыкант Алексей Глызин в эфире одной из российских передач рассказал про свою школьную драму, которая вполне могла обернуться трагически. Певец сообщил, почему в 80-х переехал в США.

Советский и российский певец и музыкант Алексей Глызин в эфире одной передач рассказал, как в свои школьные годы стал участником драматической истории, которая едва не закончилась трагически. Будучи учеником 5-го класса, Глызин захотел заступиться за честь одной из девочек, которую обидели хулиганы. На разборку с мальчишками будущий артист взял нож, им он ударил одного из противников. Нож не достал буквально пять сантиметров до сердца пострадавшего мальчика, рассказывает Глызин.После драки его задержали сотрудники милиции. Потом исключили из состава пионеров и перевели в интернат. Однако в 8-м классе Глызин опять вернулся в родную школу и больше не нарушал закон.Про свой переезд в США Глызин говорит так: «В определённой момент мне все надоело». Он все еще был востребованным артистом, но время менялось – стали модными фонограммы и «Ласковый май». Чтобы отдохнуть от отечественной эстрады Глызин отправился в Лос-Анджелес, где познакомился сj многими музыкантами и получил новый опыт.