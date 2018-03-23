Дана Борисова доказывает способность воспитывать дочь через суд

После того, как экс-супруг Максим Аксенов в начале марта снова не дал Дане Борисовой увидеть дочь, она принялась действовать решительно и подала иск в суд. Телеведущая решила доказать всем, что она в состоянии сама воспитывать своего ребенка.

Виктория Озерова

Дана Борисова в своем Instagram-аккаунте рассказала поклонникам, как продвигается ее борьба за право видеться с дочерью. Сегодня в Дорогомиловском суде столицы проходит третье заседание по определению графика проживания Полины с матерью. Телеведущая рассказала о слушании. Она негативно отозвалась о своем экс-супруге Максиме Аксенове, отметив, что он ведет себя «как скандальная базарная баба».Борисова сообщила, что не поддается на провокации мужчины и не отвечает на его выпады, но ему все же удалось вывести ее из равновесия. В зал суда привели Полину, которая негативно высказалась в адрес матери, наговорив «гадостей». Поклонники поддержали телеведущую и пожелали ей терпения и удачи.