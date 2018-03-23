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| | В Instagram появилась страница 2-летней дочери Анны Хилькевич

В Instagram появилась страница 2-летней дочери Анны Хилькевич

Сегодня, 17:01
Актриса Анна Хилькевич завела в социальной сети Instagram страницу своей двухлетней дочери. Звезда сериала «Универ» решила с раннего возраста приучать малышку к виртуальным ресурсам.

В Instagram появилась страница 2-летней дочери Анны Хилькевич

 

Анна Хилькевич старается не отставать от своих коллег. Ранее в Instagram появилась страница дочери Виктории Бони. Прочие звезды современного шоу-бизнеса тоже приучают своих детей к компьютерной грамотности с младенческих лет. Анна Хилькевич родила дочь в конце 2015 года. Они с супругом Артуром Волковым назвали девочку Арианой. Актриса не стала прибегать к услугам няни, а самостоятельно занялась воспитанием малышки, позвав на помощь лишь мать.

Сейчас Ариана, несмотря на столь юный возраст, изучает английский язык, занимается гимнастикой, ходит на курсы песочной терапии. Еще Хилькевич часто плавает с дочерью в бассейне. Вместе с мужем звезда «Универа» задумывается над рождением еще одного ребенка. По словам Хилькевич, они с благоверным морально готовы к рождению очередного малыша. Супруги мечтают о сыне и намерены воплотить желаемое в действительность.
Домбровский Сергей
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