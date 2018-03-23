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| | Павел Воля удивил фанатов архивным снимком

Павел Воля удивил фанатов архивным снимком

Сегодня, 16:57
Один из самых популярных российских юмористов на сегодняшний день Павел Воля порадовал своих многочисленных поклонников, загрузив в Instagram архивный снимок, сделанный около 20 лет назад.

Павел Воля удивил фанатов архивным снимком

 

В официальном Instagram-аккаунте Павла Воли нередко появляются материалы, вызывающие улыбку его преданных фанатов. Очередная публикация Воли не стала исключением, так как на загруженном снимке он был запечатлён в 19-летнем возрасте, когда он был не известным шоуменом, а туристом, играющим в КВН. Многие подписчики Павла заметили, что телеведущий практически не изменился за последние 20 лет, а лишь возмужал, набрался мужественности.

Павел Воля удивил фанатов архивным снимком

 

В описании своей публикации Павел Воля написал о том, что в тот момент у него практически ничего не получалось, из-за чего он испытывал значительные финансовые трудности. Также телеведущий заметил, что промахи лишь усилили его желание достичь успеха, который ему в конце концов покорился. Снимок Воли менее чем за час оценили 55 тысяч подписчиков шоумена.
Александр Вест
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