Всемирно известный голливудский актёр Крис Эванс, сыгравший персонажа «Капитана Америку» в фантастическом боевике от Marvel «Мстители», объявил о том, что после выхода четвёртой части фильма он прекратит съёмки в данном проекте.

Александр Вест

В мае следующего года выйдет четвёртая часть франшизы «Мстители», в которой судьбу человечества будут определять Крис Эванс в роли «Капитана Америки» и другие «Мстители», ставшие последней надеждой человечества в битве против могущественного существа по имени Танос. В интервью именитому изданию The New York Times Эванс признался, что после окончания съёмок четвёртой части франшизы он больше не станет сниматься в фильмах данной серии. Крис заявил о том, что после окончания съёмок в фильмах по киновселенной Marvel он намерен заняться творческой деятельностью на Бродвее.Многие поклонники Криса Эванса были шокированы, узнав, что в числе его будущих устремлений также значится сценическое исполнение чечётки. Некоторые фанаты «Капитана Америки» заявили о том, что не понимают выбор Эванса, который предпочёл танцевать чечётку эпическому спасению всего мира.