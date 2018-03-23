«Угрожает и хамит»: Даня Комков опасается за свою жизнь из-за парня Марьяны Ро

Популярный видеоблогер Марьяна Ро и продюсер Даня Комков в
настоящее время скандалят из-за недоговорённостей по рабочему контракту.
Ожидается судебное разбирательство, а пока в эту ссору решил вмешаться и парень
артистки, рэпер Face, как сообщает VladTime.
По словам Дани Комкова, кавалер его бывшей подопечной ведёт
себя очень грубо. Он угрожает, не стесняясь в выражениях. Продюсер всерьёз
начал опасаться за свою жизнь из-за парня Марьяны Ро. Кроме того, Даня Комков
негативно отозвался и по поведении адвоката артистки, Сергея Жорина.
Продюсер упомянул, как тот вёл себя по отношению к бывшей
жене, телеведущей Кате Гордон, а также в двух словах – о конфликте с Никитой
Джигурдой. Даня Комков подчеркнул, что поведение Жорина достойным не являлось,
и сделал предположение, что и с его стороны могут быть угрозы. Продюсер
отметил, что активно готовится к судебным разбирательствам. Сейчас его компания
терпит большие убытки из-за Марьяны Ро, которая даже удаляет всю рекламу в
Сети, хотя права на её использование принадлежат Комкову. Также ряд партнёров
поставили команду продюсера в стоп-лист, не желая иметь дело пока и с другими
видеоблогерами из-за всех этих проблем.
Ирина Летинская