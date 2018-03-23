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| | «Угрожает и хамит»: Даня Комков опасается за свою жизнь из-за парня Марьяны Ро

«Угрожает и хамит»: Даня Комков опасается за свою жизнь из-за парня Марьяны Ро

Сегодня, 15:58
Популярный видеоблогер Марьяна Ро и продюсер Даня Комков в настоящее время скандалят из-за недоговорённостей по рабочему контракту. Ожидается судебное разбирательство, а пока в эту ссору решил вмешаться и парень артистки, рэпер Face, как сообщает VladTime.

«Угрожает и хамит»: Даня Комков опасается за свою жизнь из-за парня Марьяны Ро

 

По словам Дани Комкова, кавалер его бывшей подопечной ведёт себя очень грубо. Он угрожает, не стесняясь в выражениях. Продюсер всерьёз начал опасаться за свою жизнь из-за парня Марьяны Ро. Кроме того, Даня Комков негативно отозвался и по поведении адвоката артистки, Сергея Жорина.

Продюсер упомянул, как тот вёл себя по отношению к бывшей жене, телеведущей Кате Гордон, а также в двух словах – о конфликте с Никитой Джигурдой. Даня Комков подчеркнул, что поведение Жорина достойным не являлось, и сделал предположение, что и с его стороны могут быть угрозы. Продюсер отметил, что активно готовится к судебным разбирательствам. Сейчас его компания терпит большие убытки из-за Марьяны Ро, которая даже удаляет всю рекламу в Сети, хотя права на её использование принадлежат Комкову. Также ряд партнёров поставили команду продюсера в стоп-лист, не желая иметь дело пока и с другими видеоблогерами из-за всех этих проблем.

Ирина Летинская
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