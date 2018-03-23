Сноха верхом на свекре: Роза Сябитова дорого оценила свои коленки

Телесваха Роза Сябитова принимает самое активное участие в судьбе участников шоу «Давай поженимся». Последний выпуск программы «Как понравиться твоему папе-2» не обошелся без ее вмешательства – ведущая решила помочь сделать сюрприз жениху одной из невест.

Дарья Светозарова

Первая претендентка на сердце главного героя по имени Евгений решила сделать расслабляющий массаж потенциальному свекру Сергею Викторовичу, который раньше и сам нашел свою вторую половинку в студии программы. Однако девушка делала массаж слишком нежно, и было видно, что мужчина не слишком доволен. Тогда Роза решила взять дело в свои руки. Сначала она посоветовала молодой кандидатке в невесты использовать для массажа коленки. Она помогла девушке взгромоздиться на отца жениха и советами помогала ей мять мужчину острыми девичьими коленками.Когда «пациент» начал удовлетворенно кряхтеть, девушка прекратила сеанс. «А как же Вы?», - недоуменно спросил Сергей Викторович, обращаясь к Розе. «А мои коленки будут Вам очень дорого стоить», - отшутилась Сябитова.