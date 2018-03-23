Дана Борисова боится возможных провокаций после заседания суда

Телеведущая Дана Борисова готовится к предстоящему судебному процессу, на котором будет решен вопрос о её дальнейшем взаимодействии со своей дочерью. Однако Дана больше всего опасается возможных провокаций со стороны журналистов.

Главным опасением телеведущей является проект «Ты не поверишь» на телеканале НТВ, в котором демонстрируются самые откровенные и потаённые секреты знаменитостей. Борисова обратилась за советом к своим подписчикам насчет того, как вести себя с сотрудниками НТВ и другими журналистами. Дана надеется, что этот судебный процесс окажется последним и поскольку она примерно представляет себе исход, то не стоит ожидать от неё истерик.Хотя повод для таких и может возникнуть из-за советов её подписчиков. Одни посоветовали телеведущей не обращать внимания на провокации и довериться своему адвокату. Другие предлагали оставить в покое дочь и мужа и родить себе нового ребенка. Третьи рекомендовали устроить скандал из истории с папарацци и за счёт этого вернуться на телеэкраны.Во время судебного заседания Дана вела себя сдержано и совместно с адвокатом пыталась добиться у суда права разрешение дочери оставаться у матери с ночевкой раз в месяц с субботы на воскресенье.