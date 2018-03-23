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| | Дана Борисова боится возможных провокаций после заседания суда

Дана Борисова боится возможных провокаций после заседания суда

Сегодня, 15:34
Телеведущая Дана Борисова готовится к предстоящему судебному процессу, на котором будет решен вопрос о её дальнейшем взаимодействии со своей дочерью. Однако Дана больше всего опасается возможных провокаций со стороны журналистов.

Дана Борисова боится возможных провокаций после заседания суда

 

Главным опасением телеведущей является проект «Ты не поверишь» на телеканале НТВ, в котором демонстрируются самые откровенные и потаённые секреты знаменитостей. Борисова обратилась за советом к своим подписчикам насчет того, как вести себя с сотрудниками НТВ и другими журналистами. Дана надеется, что этот судебный процесс окажется последним и поскольку она примерно представляет себе исход, то не стоит ожидать от неё истерик.

Хотя повод для таких и может возникнуть из-за советов её подписчиков. Одни посоветовали телеведущей не обращать внимания на провокации и довериться своему адвокату. Другие предлагали оставить в покое дочь и мужа и родить себе нового ребенка. Третьи рекомендовали устроить скандал из истории с папарацци и за счёт этого вернуться на телеэкраны.

Во время судебного заседания Дана вела себя сдержано и совместно с адвокатом пыталась добиться у суда права разрешение дочери оставаться у матери с ночевкой раз в месяц с субботы на воскресенье.
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