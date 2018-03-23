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| | Еще одна жертва: Семен Слепаков рассказал о домогательствах депутата Слуцкого

Еще одна жертва: Семен Слепаков рассказал о домогательствах депутата Слуцкого

Сегодня, 15:35
Российский комедийный актер и певец Семен Слепаков в своем Facebook поделился историей о том, как его домогался депутат Леонид Слуцкий. Ранее имя этого политика было связано со скандалом из-за приставаний к журналистке РБК.

Еще одна жертва: Семен Слепаков рассказал о домогательствах депутата Слуцкого

 

В Facebook появился пост от бывшего участника КВН и исполнителя песен Семена Слепакова, в котором он рассказал свою историю, связанную с депутатом Леонидом Слуцким. Ранее политика обвиняли в домогательствах к журналистке РБК.

Слепаков сообщил, что данная реальная история произошла пять лет назад. Его вызвал посреди рабочего дня депутат Слуцкий в свой кабинет, где попытался заставить артиста стать ведущим на своем мероприятии. Политика мало волновало, что Слепаков никогда до этого не был ведущим, было важно только то, что он визуально похож на телеведущего Ивана Урганта.

Юмористу удалось отказаться и от проведения, и от курирования мероприятия депутата Леонида Слуцкого, но он вынужден был искать себе замену бесплатно.
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