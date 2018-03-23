Мать душевнобольного актера Василия Степанова изгоняет из него бесов

Бывшая невеста звезды фильма Федора Бондарчука Василия Степанова актриса Дарья Егорова рассказала, в каком состоянии на данный момент находится артист. По ее словам, отношения в семье на данный момент напряженные. Началось все с того, что отчаявшаяся мать звезды картины «Обитаемый остров» попыталась изгнать из сына бесов.

Николай Офицеров

Тот в невменяемом состоянии просил о помощи у своей бывшей невесты. Егорова признается, что после того, как на экраны вышел упомянутый фильм, у него произошло серьезное обострение проблем с психикой.», - заявила Егорова.Артистка признается, что ее экс-возлюбленный до сих пор донимает ее регулярными звонками с просьбами о помощи. Она, несмотря ни на что, мчится к нему на помощь.