Мать душевнобольного актера Василия Степанова изгоняет из него бесов

Тот в невменяемом состоянии просил о помощи у своей бывшей невесты. Егорова признается, что после того, как на экраны вышел упомянутый фильм, у него произошло серьезное обострение проблем с психикой.
«В прошлом он оказался в психиатрической лечебнице и его родные в разных шоу на телевидении обливали меня грязью, получая за это хорошие деньги. Вместо того, чтобы лечить сына у психиатров, его мама пыталась изгонять бесов. Василий тоже не понимает, что он болен, а потому ему требуется постоянное наблюдение со стороны медиков», - заявила Егорова.
Артистка признается, что ее экс-возлюбленный до сих пор донимает ее регулярными звонками с просьбами о помощи. Она, несмотря ни на что, мчится к нему на помощь.