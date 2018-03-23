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| | Мать душевнобольного актера Василия Степанова изгоняет из него бесов

Мать душевнобольного актера Василия Степанова изгоняет из него бесов

Сегодня, 15:53
Бывшая невеста звезды фильма Федора Бондарчука Василия Степанова актриса Дарья Егорова рассказала, в каком состоянии на данный момент находится артист. По ее словам, отношения в семье на данный момент напряженные. Началось все с того, что отчаявшаяся мать звезды картины «Обитаемый остров» попыталась изгнать из сына бесов.

Мать душевнобольного актера Василия Степанова изгоняет из него бесов

 

Тот в невменяемом состоянии просил о помощи у своей бывшей невесты. Егорова признается, что после того, как на экраны вышел упомянутый фильм, у него произошло серьезное обострение проблем с психикой.

«В прошлом он оказался в психиатрической лечебнице и его родные в разных шоу на телевидении обливали меня грязью, получая за это хорошие деньги. Вместо того, чтобы лечить сына у психиатров, его мама пыталась изгонять бесов. Василий тоже не понимает, что он болен, а потому ему требуется постоянное наблюдение со стороны медиков», - заявила Егорова.

Артистка признается, что ее экс-возлюбленный до сих пор донимает ее регулярными звонками с просьбами о помощи. Она, несмотря ни на что, мчится к нему на помощь.
Николай Офицеров
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