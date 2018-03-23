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| | Медсестрой Мэрилина Мэнсона стала Кортни Лав

Медсестрой Мэрилина Мэнсона стала Кортни Лав

Сегодня, 15:44
В Сети многочисленные поклонники скандально известного рок-музыканта Мэрилина Мэнсона активно обсуждают свежевышедший клип певца, в котором одна из главных ролей досталась известной американской актрисе Кортни Лав.

Медсестрой Мэрилина Мэнсона стала Кортни Лав

 

На популярном видеохостинге YouTube в минувший четверг был опубликован официальный видеоклип Мэрилина Мэнсона на его композицию под названием Tattoed In reverse, вошедшей в альбом исполнителя Heaven Upside Down. В видеоролике Мэнсон не стал отходить от своего привычного мрачного стиля, изобразив различные сатанинские обряды, а также опыты над живыми людьми, в которых роль сексуальной медсестры досталась 53-летней актрисе Корни Лав.

 
Ранее Мэнсон заинтриговал своих поклонников, опубликовав в своём Twitter-аккаунте новость о том, что он сам решил сделать Кортни Лав своей медсестрой. Когда видеоролик появился в Сети поклонники певца осознали, что имел ввиду их кумир, увидев все те непристойности, которые Мэрилин и Кортни вытворяли в его клипе.

Александр Вест
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