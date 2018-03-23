Медсестрой Мэрилина Мэнсона стала Кортни Лав

На популярном видеохостинге YouTube в минувший четверг был опубликован официальный видеоклип Мэрилина Мэнсона на его композицию под названием Tattoed In reverse, вошедшей в альбом исполнителя Heaven Upside Down. В видеоролике Мэнсон не стал отходить от своего привычного мрачного стиля, изобразив различные сатанинские обряды, а также опыты над живыми людьми, в которых роль сексуальной медсестры досталась 53-летней актрисе Корни Лав.
Медсестрой Мэрилина Мэнсона стала Кортни ЛавСегодня, 15:44
Всемирно известный голливудский актёр Джонни Депп может пополнить музыкальный коллектив Мэрилина Мэнсона в качестве гитариста. Эту новость музыкант опубликовал
Известного исполнителя с нестандартной внешностью Мэрилина Мэнсона «похоронили» пользователи соцсетей. На страницах различных платформ начали появляться посты
Недавно вышел клип на композицию Say10, в котором главную роль исполнил брат по разуму и просто хороший товарищ Мэнсона, Джонни Депп.