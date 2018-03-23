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| | Бузова напугала фанатов помятым лицом

Бузова напугала фанатов помятым лицом

Сегодня, 15:36
Певица и ведущая Ольга Бузова напугала свих фанатов новым снимком в Instagram. Бузова опубликовала снимок без привычного яркого макияжа.

Бузова напугала фанатов помятым лицом

 

Пользователи тщательно разглядели лицо девушки. Многим не понравилось то, что такая популярная звезда выставляет на всеобщее обозрение фото без макияжа с «заспанным видом». Разглядели фанаты на снимке первые морщинки певицы, гусиные лапки вокруг глаз и припухлости. Поклонники уверены, что артистка изнуряет себя плотным рабочим графиком и постоянными гастролями и съемками. Интернет-пользователи посоветовали звезде сократить свои творческие проекты ради здоровья и красоты.

 

По словам артистки, ее ухода со сцены придется ждать долго. Она сделает это только после того, как получит все музыкальные премии. На днях стало известно, что Ольга Бузова планирует покорить YouTube. Каждый четверг она будет делиться с фанатами видеокадрами своей творческой жизни.
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