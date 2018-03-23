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| | "Детский" блоггер Марьяна Ро шокировала снимком в трусиках

"Детский" блоггер Марьяна Ро шокировала снимком в трусиках

Сегодня, 15:30
18-летняя уроженка Дальнего Востока Марьяна Рожкова, более известная по прозвищу Марьяна Ро, опубликовала в Instagram новый снимок, на котором она запечатлена в нижнем белье, чем обескуражила поклонников.

"Детский" блоггер Марьяна Ро шокировала снимком в трусиках

 

Блоггер Марьяна Ро публикует на видеохостинге YouTube забавные ролики, привлекая внимание огромного числа подписчиков. По мнению фанатов, девушка перестаралась в погоне за популярностью. Многие пользователи рекомендуют Марьяне Ро одеться, поскольку в трусах она выглядит вульгарно. Один из подписчиков уверяет, в нижнем белье звезда Сети больше похожа на женщину легкого поведения. Некоторые предлагают Марьяне Ро расстаться с ее возлюбленным музыкантом Иваном Дреминым, более известным под ником Face, поскольку из-за отношений с этим парнем знаменитость стала жестокой.

Не все критикуют видеблоггера, нашлись и защитники. Фанатам понравилась новая фотография Марьяны Ро. Они называют выбранный образ замечательным и советуют не обращать на неприятные слова в свой адрес. За 17 часов снимок получил более 340 тысяч отметок «Нравится».
Домбровский Сергей
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