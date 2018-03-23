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| | Британская модель Кара Делевинь встречается с дочкой Майкла Джексона

Британская модель Кара Делевинь встречается с дочкой Майкла Джексона

Сегодня, 15:19
Американская актриса Пэрис Джексон, которая является дочерью Майкла Джексона, продолжает подогревать сплетни про ее возможные отношения с моделью Карой Делевинь. На новом фото в Snapchat девушки, лежа в кровати, смотрят фильм про любовь двух женщин.

Британская модель Кара Делевинь встречается с дочкой Майкла Джексона

 

19-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон с помощью снимка с 25-летней моделью из Британии Карой Делевинь вновь подогрела слухи об их возможных любовных отношениях. На фото в Snapchat две девушки лежат в обнимку в одной кровати за просмотром фильма, номинированного на «Оскар», «Кэрол». Поклонники пары считают, что выбор фильма мог быть не случайным, ведь в «Кэрол» рассказывается трагическая история любви двух женщин.

Ранее Делевинь состояла в отношениях с исполнительницей Эмми Кларк, но в 2016 году стало известно про расставание пары. В свою очередь, Джексон ранее не была замечена в отношениях с представительницами своего пола, ее избранниками был футболист Честер Кастелло, модель Тейлор Грин и барабанщик Майкл Сноди.
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