Катя Старшова призналась, как попала в "Папины дочки"

Известная российская актриса Катя Старшова, прославившаяся после участия в съёмках телевизионного сериала под названием «Папины дочки», рассказала журналистам о том, как ей удалось попасть в мир большого телевидения.

Александр Вест

По словам Старшовой, ей было всего пять лет, когда знакомая её родителей предложила им поучаствовать в кастинге для телесериала. На тот момент Старшова уже состояла в ряде кружков, учась танцам и фигурному катанию, отчего родители Кати не особо рассчитывали на успех в смотрах. Однако, неожиданно для всей семьи Кати Старшовой, её взяли на роль Пуговки в сериале, из-за чего малышке пришлось совмещать съёмки и школьную жизнь. Старшова призналась, что делала домашние задания в перерывах между съёмками, которые проходили в большинстве своём во второй половине дня, не влияя на её учёбу.Катя вспомнила, что после успеха «Папиных дочек» все школьники старались проводить с ней время, выпрашивая автографы и совместные снимки, а учителя не изменили прежнего отношения к ней. Старшова никогда не отказывала своим поклонникам, осознавая их заинтересованность.