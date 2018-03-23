Снег не помешал Анне Костромичевой красоваться в бикини

Супермодель из Украины Анна Костромичева порадовала своих фанатов новым видеороликом, на котором она в очередной раз продемонстрировала свою потрясающую фигуру. Многих поклонников модели смутило, что в бикини она появилась на заснеженной улице.

В официальном Instagram-аккаунте Костромичевой нередко появляются фото и видеоматериалы, в которых украинка хвастается своей непревзойдённой фигурой и пикантными формами. Но новый видеоролик, появившийся в её микроблоге, скорее смутил большинство её подписчиков, нежели разгорячил. Дело в том, что на видео заметно, как Анна выходит на заснеженную улицу в бикини и начинает активно растираться снегом. Многие фанаты украинской красавицы заметили, что не отважились бы на такой поступок.

Александр Вест

В комментариях подписчики Кастромичевой выразили своё восхищение мужеству Анны, которая занимается закалкой своего организма, поддерживая своё здоровье. Также публикация Анны сыскала множество положительных отзывов о её сногсшибательной фигуре.