Не качок, но жилистый: Дима Билан оправдал свою худобу

Известный российский певец Дима Билан никогда не слыл качком, но восхищенные взоры представительниц прекрасного пола приковывал всегда. На днях на его страничке в соцсети появилось фото, которое испугало поклонников и заставило задаться вопросом о том, здоров ли их кумир.

В сопровождении к фотографии Дима написал, что не собирается усердствовать на тренажерах и «лепить рельеф». Он заявил, что ему, как вокалисту, нет нужды перегружать все тело, а подчас это может и навредить. Нет гарантии, что иной раз физический перегруз не скажется на его певческом даре. Артист подчеркивает, что не собирается лишать диафрагму необходимого для качественного пения кислородно-дыхательного объема. В то же время исполнитель не намерен «расплываться». Дима любит жилистые тела, и для поддержания формы ему достаточно раз двадцать подтянуться.

Дарья Светозарова

Однако не все согласились с артистом. В преддверии сезона отпусков подписчики могут думать только о том, как выгоднее выглядеть топлес. Поэтому они сошлись на том, что Билану может и достаточно пару десятков раз подтянуться, а им уж стоит подналечь на тренажеры, подкачать пресс. Некоторые заметили, что обзавестись парой-тройкой кубиков на животе нужно и самому Билану. Ноги певца им также показались тощими. «Подкачаться никому не помешает» , - резюмировали они.