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| | Ирина Шейк вновь спровоцировала слухи о своей беременности

Ирина Шейк вновь спровоцировала слухи о своей беременности

Сегодня, 14:36
Всемирно известная супермодель из России Ирина Шейк в очередной раз стала в центре общественного внимания, спровоцировав новую волну слухов о её возможной беременности. Причиной для подобных слухов стал округлившийся живот российской красавицы.

Ирина Шейк вновь спровоцировала слухи о своей беременности

 

В объективы фотокамер папарацци попала Ирина Шейк и её партнёр Брэдли Купер, попавшие под проливной дождь. Репортёры были удивлены полученными снимками, так как Шейк, которая обычно поражает своих поклонников худобой и стройностью фигуры, в этот раз была запечатлена со слегка округлившимся животом и даже намёком на второй подбородок. Многочисленные поклонники Ирины Шейк заметили, что привычные облегающие наряды супермодели в этот раз сменились просторным леопардовым мини, скрывающим очертания её живота.

Ирина Шейк вновь спровоцировала слухи о своей беременности

 

Округлившийся животик российской модели фанаты замечают уже не в первый раз, так как на предыдущих снимках, полученных журналистами во время шопинга Ирины Шейк, он также был весьма заметен под просторными одеяниями партнёрши Брэдли Купера.
Александр Вест
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