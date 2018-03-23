Ирина Шейк вновь спровоцировала слухи о своей беременности

Всемирно известная супермодель из России Ирина Шейк в очередной раз стала в центре общественного внимания, спровоцировав новую волну слухов о её возможной беременности. Причиной для подобных слухов стал округлившийся живот российской красавицы.

В объективы фотокамер папарацци попала Ирина Шейк и её партнёр Брэдли Купер, попавшие под проливной дождь. Репортёры были удивлены полученными снимками, так как Шейк, которая обычно поражает своих поклонников худобой и стройностью фигуры, в этот раз была запечатлена со слегка округлившимся животом и даже намёком на второй подбородок. Многочисленные поклонники Ирины Шейк заметили, что привычные облегающие наряды супермодели в этот раз сменились просторным леопардовым мини, скрывающим очертания её живота.

Александр Вест

Округлившийся животик российской модели фанаты замечают уже не в первый раз, так как на предыдущих снимках, полученных журналистами во время шопинга Ирины Шейк, он также был весьма заметен под просторными одеяниями партнёрши Брэдли Купера.