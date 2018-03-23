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| | «Похож на Кена»: Фанаты обсудили личную жизнь Николая Баскова

«Похож на Кена»: Фанаты обсудили личную жизнь Николая Баскова

Сегодня, 14:35
Российский эстрадный и оперный певец, профессор кафедры вокала Николай Басков 22 марта показал на бис заключительный концерт тура - театрализованное концертное шоу «Игра» на одной из престижнейших концертных площадок России и в самом известном концертном зале Москвы «Крокус Сити Холле».

«Похож на Кена»: Фанаты обсудили личную жизнь Николая Баскова

 

Певец сознался, что самое большее удовольствие он испытывает от своих концертов, от публики, которая его заряжает. Телеведущий и киноактёр поместил два фото снятых после концерта и в своем очередном посту поблагодарил за незабываемый вечер не только «Крокус», но и всех своих родных, близких, любимых и преданных людей. В завершении педагог и профессор кафедры вокала подчеркнул, что у него нет слов, а только одни эмоции при виде такого количества цветов и букетов.

Миллионная армия поклонников Баскова ответила сотней тысяч лайков и тысячей комментариев. Большинство традиционно благодарило родного, дорогого и любимого артиста за незабываемый, великолепный вечер, потрясающее шоу, а также от всей души и от всего сердца поздравляли звезду с триумфом. Добавив, что эмоции до сих пор их не отпускают, это огромный позитив, все просто супер.

Восхищались семьей, на которую приятно смотреть, когда она вся в сборе. Советовали Николаю с Викой рожать красивых деток и благодарили любимого певца за такое прекрасное фото. Констатировали, что любимая компания в сборе и желали всем им счастья и передавали низкий поклон восхитительным родителям за воспитание, безграничный талант и редкие человеческие качества, которые всегда вызывают восхищение.

Говоря о море цветов, называли это большой наградой и бесценной народной любовью. Интересовались, зачем ему столько цветов и куда потом девается это море, что он с ними делает? Кому-то от такого количества цветов было жутковато, и такая картина им уже не нравилась. А кто-то советовал открывать цветочные магазины, которые должны быть во всех городах, или предлагали ему вместо цветов дарить что-нибудь для детских домов. Тогда бы, с их слов, было приятно и Баскову, и детям помощь.

Были и те, кто сравнивал певца с приезжим Кеном. Обращали внимание на пластику, удивлялись, что там нашли красивого, одно лишь подхалимство. Также отмечали, что Коля выбирал, выбирал невест и выбрал Лопариху, которой он под мышку, а до этого у него такие невесты были. Советовали убрать ее от себя, говоря, что это не его, так как он достоин куда лучшего, ведь певец и без неё личность. В то же время у них возникало чувство, что Лопырева картонная картинка, которую поставили рядом. Но, правда высказывались предположения, что вдруг он и правда с ней счастлив.

Кто-то начал переживать, что они с Викой расстались и советовали им, наконец, пожениться уже, чтобы все успокоились. А им так хочется, чтобы Николай был счастлив. Было также мнение, что на фото все разделены невидимой чертой, а эта линия, если вглядеться, проходит на фото между ним и супругой с тёщей и, что на их месте можно было бы обидеться.
Януш Серпнень
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