Опухшие «руки-базуки»: Кирилл Терешин снова шокировал подписчиков

Скандально известный Кирилл Терешин рассказал пользователям о своем самочувствии. Он пожаловался, что на одной его руке появилась просечка, а другая стала похожа на отечное желе.

Виктория Озерова

«Мистер синтол» Кирилл Терешин в середине марта шокировал подписчиков в соцсетях сообщением, что «ему хана», и удалением страницы во «ВКонтакте». Несмотря на такое громкое заявление, парень продолжает информировать пользователей о своем самочувствии через микроблог в Instagram. На этот раз «мистер синтол» рассказал, что ему стало немного легче, теперь он надеется выздороветь без хирургического вмешательства, хоть у него держится высокая температура, на одной руке между бицепсом и трицепсом появилась горизонтальная просечка, а вторая рука похожа на желе. Он выложил фото опухших рук, но затем удалил материалы.Такое заявление снова повергло пользователей в шок. Подписчики не понимают, как Кириллу Терешину «руки-базуки» могут быть дороже здоровья.