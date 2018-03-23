Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Стали известны топ-10 самых «ужасных» хорроров по версии Netflix «Яндекс.Такси» тестирует новую систему авторизации водителей по лицу и голосу Пребывавший в коме фанат «Барселоны» очнулся, услышав гимн «Севильи» Сотрудник РАН в Казани рассказал о прогрессивном порно будущего Жириновский рассказал о своём уходе из политики В Благовещенске нечто хочет вырваться из-под земли Жители Волгограда приняли за гранату лапку индюка В Москве школьнику сломали ногу после "шутки про мамку" Интимные детали: Специалисты назвали 10 основных ошибок при использовании презерватива Для руферов из Екатеринбурга, забравшихся на телебашню, собирают теплые вещи Учёные рассказали об эффективном способе похудения Учёные: Очередное глобальное потепление будет вызвано парадом планет
| | Опухшие «руки-базуки»: Кирилл Терешин снова шокировал подписчиков

Опухшие «руки-базуки»: Кирилл Терешин снова шокировал подписчиков

Сегодня, 14:19
Скандально известный Кирилл Терешин рассказал пользователям о своем самочувствии. Он пожаловался, что на одной его руке появилась просечка, а другая стала похожа на отечное желе.

Опухшие «руки-базуки»: Кирилл Терешин снова шокировал подписчиков

 

«Мистер синтол» Кирилл Терешин в середине марта шокировал подписчиков в соцсетях сообщением, что «ему хана», и удалением страницы во «ВКонтакте». Несмотря на такое громкое заявление, парень продолжает информировать пользователей о своем самочувствии через микроблог в Instagram. На этот раз «мистер синтол» рассказал, что ему стало немного легче, теперь он надеется выздороветь без хирургического вмешательства, хоть у него держится высокая температура, на одной руке между бицепсом и трицепсом появилась горизонтальная просечка, а вторая рука похожа на желе. Он выложил фото опухших рук, но затем удалил материалы.

Такое заявление снова повергло пользователей в шок. Подписчики не понимают, как Кириллу Терешину «руки-базуки» могут быть дороже здоровья.
Виктория Озерова
Новости по теме
"Руки-базуки" к 8 марта трансформирует плечи

Кирилл Терешин, известный в Сети как «руки-базуки», сообщил, что не остановился на трансформациях своего тела. 

«Синтоловый качок» Кирилл Терешин рассказал, сколько стоят «руки-базуки»
«Синтоловый качок» Кирилл Терешин рассказал, сколько стоят «руки-базуки»

Кирилл Терешин, которого в Сети прозвали «синтоловым качком» признался, во сколько ему обошлись его ужасающие «руки-базуки». При этом сам парень призывает не

«Синтольщик» с «руками-базуками» рассказал о внушительных доходах
«Синтольщик» с «руками-базуками» рассказал о внушительных доходах

Кирилл Терешин, которого жители России прозвали «Руки-базуки» за синтол в бицепсах, рассказал о своих внушительных гонорарах на рекламе. Парень утверждает, что

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости