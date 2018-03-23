Мать Анастасии Костенко шокировала фанатов своей распущенностью

Мать известной модели Анастасии Костенко, являющейся супругой знаменитого российского спортсмена Дмитрия Тарасова, шокировала многочисленных поклонников своей дочери, показав свою распущенность на фотографии.

В официальном Instagram-аккаунте мамы Насти Костенко появилась публикация, которая в краткие сроки стала в центре общественного внимания. Многие поклонники Костенко сразу же обратили внимание на снимок, на котором её мать запечатлена с бутылкой пива и весьма довольным выражением лица. Также на опубликованном снимке был запечатлён момент, когда мама Анастасии демонстрировала свою растяжку, расположившись на заборе в довольно развратной позе.

Александр Вест

Подписчики Анастасии Костенко были шокированы подобным поведением женщины, которая, по их мнению, лишь позорит своё чадо подобными дурачествами. Многие фанаты Костенко также заметили, что поведение её родительницы просто смехотворно, однако, как известно, родителей не выбирают.