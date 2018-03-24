Эксперты составили список звезд с различными аномалиями

Эксперты решили рассказать о физических недостатках звезд, которые не помещали им стать знаменитыми или признанными секс-символами. Обнародован список всемирно известных личностей, которых отличают разные аномалии.

Одним из главных недостатков, которые наблюдаются у многих знаменитостей, считается лопоухость, однако некоторые селебрити не стесняются этого фактора и смело его демонстрируют, например Кристен Стюарт, тогда как Селена Гомес носит прически, скрывающие небольшой дефект внешности.

Пойда Анна

Некоторые звезды получили аномалию, именуемую на научном языке гетерохромия, которая заключается в разноцветных глазах. Наиболее известными обладателями уникальных глаз являются Мила Кунис и Девид Боуи.Еще одним дефектом, который встречается довольно часто, однако выглядит совсем не так красиво как разный цвет глаз, можно назвать шестипалость, наблюдающаяся у Хэлли Берри и Опры Уинфри, при этом обе звезды летом без стеснения «разгулиают» в открытой обуви. Актер Эштон Кутчер имеет дефект в виде сросшихся пальцев на одной ноге, которые он часто показывал в рамках различных программ.