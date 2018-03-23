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Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Катя Варнава впала в отчаяние из-за болезни

Катя Варнава впала в отчаяние из-за болезни

Сегодня, 13:36
Пользующуяся большой популярностью в Instagram Екатерина Варнава опубликовала на своей странице очень милое фото, на котором она стоит в задумчивости, глядя в окно. Но подпись к снимку стала тревожной для поклонников - Варнава пожаловалась, что умудрилась заболеть второй раз за месяц. Екатерина заявила, что это уже чересчур даже для нее, потому что она просто устала находиться в состоянии недомогания. Катя рассказала, что, как любой взрослый человек, который заботится о своем здоровье, она, разумеется, регулярно принимает витамины, и в связи с этим, тем более удивительно, что она никак не может выздороветь окончательно.

Катя Варнава впала в отчаяние из-за болезни

 

Подписчики посочувствовали своей любимице, пожелав ей поскорее выздоравливать. Пользователи также выдвигали разные гипотезы, что стало причиной постоянных недомоганий Варнавы. Кто-то сказал, что это банальная усталость, и Екатерине не помешает хорошенько отдохнуть, а другие требовали, чтобы она перестала худеть, и тогда все наладится. Действительно, Екатерина в последнее время так увлеклась похудением, что поклонники обеспокоились - она практически тает на глазах. Подписчики поделились своими историями, когда им приходилось неожиданно много болеть, а также рецептами борьбы с болезнью. Варнаве посоветовали заваривать шиповник в термосе, и, вообще, пить побольше жидкости, а также повышать иммунитет, например, с помощью имбиря. Фото собрало также множество комплиментов - его назвали очень нежным и даже трогательным, Варнаве сказали, что она красавица, и пожелали почаще делать подобные снимки, а не строить из себя «мужика-бабу», как это делает Екатерина, в соответствии со своим образом.

Приверженцы голодания пытались склонить Варнаву на свою сторону, объясняя, что вредно есть мясо, а если поголодать, то в организме произойдет некая перезагрузка, и он сам восстановится. Некоторые также пытались «направить» Екатерину к тибетским докторам, чтобы ей выписали диету и травки для питья. А кто-то рассказал, что это ходит такой вирус, потому что очень многие переболели именно так, причем целыми семьями. Очередным «даигнозом» стало эмоциональное истощение, лечить которое призвали тишиной, уединением и отдыхом, с отказом от всякого рода социального общения. Были и те, кто дал совет обливаться по утрам холодной водой.
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