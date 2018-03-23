Ким Кардашьян показала исхудавшую версию себя

Звезда американского ток-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян поделилась в Сети фотографией, на которой фанаты даже не сразу узнали красавицу с пышными формами. Оказалось, все дело в ракурсе.

Снимок Ким подписала «несколько месяцев назад…». На нем знаменитость предстала в серебристом купальном костюме, который открывал ее плоский живот. Для пущей стройности модель встала на цыпочки и завела руки за голову. Поза оказалась выигрышной, и лишние округлости словно испарились. Поклонники даже испугались, что Ким заболела, но потом успокоились и стали оценивать увиденное. Почти два миллиона фолловеров поставили лайки под снимком, а 17 тысяч юзеров поделились положительными отзывами.

Дарья Светозарова

«Секси!», «горячая штучка», «красотка»,» Барби» - эти и другие не менее лестные эпитеты были адресованы знаменитости. Снимок пробыл в Сети меньше суток, и люди продолжают восхищаться худенькой версией Ким, сопровождая свой восторг комментариями и лайками.