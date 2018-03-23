Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

На берег Австралии выбросились сотни черных дельфинов «Стальные нервы»: В Сети пожалели жену Максима Фадеева «6 факторов успеха»: Диетолог рассказала об особенностях периодического голодания "Руки-базуки" снова хайпанули: Синтол из бицепса Терёшина постепенно исчезает Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяца Поклонники восхитились растяжкой 49-летней Валерии Любовника Волочковой раскритиковали из-за курения Собчак показала видео девочки, голосовавшей «за собачек» Савченко отказалась от идентификации голоса и ДНК-экспертизы Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram Ученые изобрели прибор, извлекающий воду из воздуха пустыни После истории о туристе в Крыму нашли немецкий бомбардировщик
| | Ким Кардашьян показала исхудавшую версию себя

Ким Кардашьян показала исхудавшую версию себя

Сегодня, 22:20
Звезда американского ток-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян поделилась в Сети фотографией, на которой фанаты даже не сразу узнали красавицу с пышными формами. Оказалось, все дело в ракурсе.

Ким Кардашьян показала исхудавшую версию себя

 

Снимок Ким подписала «несколько месяцев назад…». На нем знаменитость предстала в серебристом купальном костюме, который открывал ее плоский живот. Для пущей стройности модель встала на цыпочки и завела руки за голову. Поза оказалась выигрышной, и лишние округлости словно испарились. Поклонники даже испугались, что Ким заболела, но потом успокоились и стали оценивать увиденное. Почти два миллиона фолловеров поставили лайки под снимком, а 17 тысяч юзеров поделились положительными отзывами.

Ким Кардашьян показала исхудавшую версию себя

 

«Секси!», «горячая штучка», «красотка»,» Барби» - эти и другие не менее лестные эпитеты были адресованы знаменитости. Снимок пробыл в Сети меньше суток, и люди продолжают восхищаться худенькой версией Ким, сопровождая свой восторг комментариями и лайками.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Ким Кардашьян продемонстрировала, как выглядела десять лет назад
Ким Кардашьян продемонстрировала, как выглядела десять лет назад

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян является любительницей пластических операций. Недавно поклонники получили возможность сравнить

Поклонники не узнали изменившуюся Ким Кардашьян
Поклонники не узнали изменившуюся Ким Кардашьян

Популярная во всем мире светская львица и звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян поразила своих поклонников. Папарацци застали знаменитость в

«Русская Кардашьян» похвалилась сексапильной фигурой в откровенном купальнике
«Русская Кардашьян» похвалилась сексапильной фигурой в откровенном купальнике

«Русская Кардашьян» похвалилась сексапильной фигурой в откровенном купальнике. Анастасия Квитко привела фанатов в Instagram в восторг своими формами.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости