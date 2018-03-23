Егорова: Невменяемый Степанов просит помочь ему

Актриса Дарья Егорова рассказывает о том, как ее экс-возлюбленный Василий Степанов звонит ей до сих пор и просит о помощи. Восходящая звезда российского кинематографа хочет забыть прошлое, но оно преследует ее.

Василий Степанов получил известность после показа фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Молодой человек стал популярным буквально за один день. После этой роли мужчине пришлось пережить спад интереса публики к его персоне. Степанов не смог полностью восстановиться после забвения поклонниками и впал в депрессивное состояние. Актера отправили на лечение в психиатрическую клинику. Пройдя курс терапии он вернулся домой, но его состояние оставляет желать лучшего. Дарья Егорова часто в телефонном режиме общается со своим экс-любовником. Степанов звонит ей и требует поддержки.

Домбровский Сергей

По словам Егоровой, мать лечит сына народными средствами, прибегает к помощи различных целительниц, а мужчина нуждается в помощи опытного психолога. Неоднократно Степанов вызывал Егорову к себе домой, и она мчалась к нему, но все жалобы актера оказывались ложью. Перспективная актриса желает избавиться от прошлого, но оно не дает ей покоя, постоянно напоминая о себе.