Мошенники завладели квартирой Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской

Экс-супруга известного режиссера и актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская сделала шокирующее заявление в эфире программы «Пусть говорят». Пианистка сообщила, что их совместной с бывшим мужем жилплощадь благодаря ряду незаконных операций перешла в распоряжение мошенников.

Пойда Анна

По словам Виталины Цымбалюк-Романовской, квартирные аферисты вследствие нелегальных манипуляций завладели документами, позволяющими им проводить любые операции с апартаментами, включая аренду и продажу. Более того, новые «владельцы» уже даже успели сменить замки на двери, поэтому пианистка не может попасть туда, где лежат ее вещи.Согласно свидетельским показаниям соседки, в настоящее время в квартире кто-то регулярно появляется, при этом обманутая Цымбалюк предполагает, что вина за случившееся лежит на Армене Джигарханяне, который через подставных лиц смог отнять апартаменты у бывшей жены.