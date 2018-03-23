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| | Мошенники завладели квартирой Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской

Мошенники завладели квартирой Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской

Сегодня, 13:01
Экс-супруга известного режиссера и актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская сделала шокирующее заявление в эфире программы «Пусть говорят». Пианистка сообщила, что их совместной с бывшим мужем жилплощадь благодаря ряду незаконных операций перешла в распоряжение мошенников.

Мошенники завладели квартирой Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской

 

По словам Виталины Цымбалюк-Романовской, квартирные аферисты вследствие нелегальных манипуляций завладели документами, позволяющими им проводить любые операции с апартаментами, включая аренду и продажу. Более того, новые «владельцы» уже даже успели сменить замки на двери, поэтому пианистка не может попасть туда, где лежат ее вещи.

Согласно свидетельским показаниям соседки, в настоящее время в квартире кто-то регулярно появляется, при этом обманутая Цымбалюк предполагает, что вина за случившееся лежит на Армене Джигарханяне, который через подставных лиц смог отнять апартаменты у бывшей жены.
Пойда Анна
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