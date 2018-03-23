Виктория Боня намекнула на скорую свадьбу

Виктория Боня дала очередной повод для слухов о ее свадьбе. Поклонники уверены, что знаменитость уже готовится к бракосочетанию, ведь именно на это она недавно и намекнула.

Виктория Озерова

С тех пор, как Виктория Боня объявила о разрыве с гражданским мужем Алексом Смерфитом, прошло уже более года. Фанаты очень переживали за модель и активно следили за ее личной жизнью, и вот прошедшей осенью Виктория Боня объявила, что ее сердце занято. Она даже начала называть своего избранника мужем. По слухам, ее возлюбленным стал известный футболист, выступавший за «Манчестер Юнайтед», их не раз замечали вместе, но сама Боня не спешит раскрывать имя избранника и показывать его миру.Недавно поклонники заговорили о скорой свадьбе. В одной фан-группе появился сделанный при помощи фоторедактора снимок, на котором Боня запечатлена в изысканном свадебном платье. В подписи фанаты отметили, что с нетерпением ждут этого дня, на что Виктория Боня тут же ответила: «Значит дождетесь».