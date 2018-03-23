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| | Ирина Шейк поздравила «татарскую сестру» с днем рождения откровенным фото

Ирина Шейк поздравила «татарскую сестру» с днем рождения откровенным фото

Сегодня, 12:35
Популярная российская модель Ирина Шейк решила оригинально поздравить свою «татарскую сестру» и коллегу по модельному бизнесу. В своем аккаунте в Instagram знаменитость с татарскими корнями выложила весьма откровенную фотографию именинницы Инги Рубинштейн, с которой состоит в дружеских и даже сестринских отношениях.

Ирина Шейк поздравила «татарскую сестру» с днем рождения откровенным фото

 

Из одежды на Инге был только пиджак, небрежно накинутый на плечи. Декольте модель прикрывает стройными коленками и руками. В то же время позу сложно назвать скромной и неуверенной. Особый шик ей придают элегантные босоножки и яркий маникюр. Довершает образ дерзкой женственности тлеющая сигарета в руке.

Ирина Шейк поздравила «татарскую сестру» с днем рождения откровенным фото

 

Вместе со снимком лучшей подруги Ирина опубликовала англоязычное поздравление, в котором написала, что счастлива иметь такую подругу. Она добавила, что если бы Инги не существовало, она бы ее все равно придумала.

Слухи о крепкой дружбе девушек ходят уже давно. В прессу неоднократно попадали их совместные фото. Сейчас Ирина работает в основном на европейских подиумах. Она перебралась из Челябинской области в Старый Свет еще в 2005 году. Инга переехала в США еще в конце прошлого века из Санкт-Петербурга.
Дарья Светозарова
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