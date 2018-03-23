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| | Валерия затмила красотой Елену Маликову на юбилее Сюткина

Валерия затмила красотой Елену Маликову на юбилее Сюткина

Сегодня, 12:17
Певец Валерий Сюткин на днях отпраздновал свое 60-летие. В честь юбилея артист пригласил многих знаменитых друзей, среди которых были певица Валерия, Дмитрий и Елена Маликовы.

Валерия затмила красотой Елену Маликову на юбилее Сюткина

 

Совместно фото с именинником и семьей Маликовых Валерия опубликовала в своем Instagram. В записи к фото певица поздравляет любимого друга и благодарит за прекрасный душевный вечер. Поклонники артистки сразу же отметили, что она затмила своей красотой 55-летнюю жену Дмитрия Маликова. Валерия нарядилась на вечер в честь именинника в белое платье в черный горошек. Талию 49-летней артистки украшал широкий черный пояс. Пользователи оценили наряд исполнительницы и отметили, что благодаря нежному образу певица выглядит намного моложе.

Елена Маликова появилась на торжестве в роскошном черном пальто с мехом. Своим легким красивым платьицем Валерия затмила стильную Елену.
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