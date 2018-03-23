Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Учёные: Очередное глобальное потепление будет вызвано парадом планет В кинотеатрах Ростова педофил заманивает детей конфетами и показывает свой пенис Новый персонаж появится в телесериале «Теория Большого взрыва» Под Воронежем украинцы организовали нелегальное производство бензопил Ученые: Мистическое происхождение «пришельца» из пустыни Атакама раскрыто Максакова поведала об угрозах и назвала имя убийцы Вороненкова В США высказали беспокойство по поводу российских крылатых ракет Ученые: Совместная уборка является залогом качества секса В Германии родители насиловали запертую в шкафу 13-летнюю дочь Школьница из Подмосковья получила письмо от британской королевы Елизаветы II Неужели это ваш? "Бедный мужчина" Волочковой не дает покоя ее фанатам Астроном из ЮАР решил повторно «открыть» Марса
| | Ольга Бузова собралась покорить YouTube своим «сериалом»

Ольга Бузова собралась покорить YouTube своим «сериалом»

Сегодня, 11:48
Экс-участница и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова стала популярной певицей, выпустила свою линию одежды, начала сниматься в кино - но этого ей мало. Теперь девушка решила всеми силами покорить YouTube.

Ольга Бузова собралась покорить YouTube своим «сериалом»

 

Ольга Бузова планирует в своем видео-блоге делиться с фанатами видеоматериалами из жизни. Первую серию певица уже опубликовала на своем YouTube канале и анонсировала в Instagram. Бузова сообщила, что каждый четверг будет выходить новая серия «OlgaBuzovalive». Первый выпуск Ольги посвящен ее туру по Дальнему Востоку. Поклонники смогут увидеть, как артистка питается лапшой быстрого приготовления и выглядит без макияжа. Ролик набрал 25 тыс. просмотров за один час. Звезда пообещала зрителям много эксклюзивных материалов со своей жизни. Блогерам Бузова уверенно посоветовала бояться ее.

Фанаты оценили новый проект любимицы. Нашлись и критики первой работы теледивы. Хейтеры посоветовали Бузовой делать более профессиональные видео и качественный монтаж. Поклонники хотят видеть больше закулисных видео, снятых самой Ольгой.
Новости по теме
Ольга Бузова скоро станет мамой
Ольга Бузова скоро станет мамой

Ведущая телешоу "Дом-2" Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый снимок. Изучив его, поклонники решили, что звезда скоро станет матерью.

Клип Ольги Бузовой на песню «Мало половин» побил все рекорды
Клип Ольги Бузовой на песню «Мало половин» побил все рекорды

Ольга Бузова рассказала поклонникам радостную новость. Она в очередной раз стала рекордсменкой, так как её клип на песню «Мало половин» всего за шесть месяцев

Ольга Бузова откроет новый проект в рамках шоу «Дом-2»
Ольга Бузова откроет новый проект в рамках шоу «Дом-2»

Ольга Бузова, ведущая программы «Дом-2», а до того участница этого шоу, собирается начать новую передачу в рамках всеми известного нашумевшего проекта. Об этом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости