Ольга Бузова собралась покорить YouTube своим «сериалом»

Экс-участница и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова стала популярной певицей, выпустила свою линию одежды, начала сниматься в кино - но этого ей мало. Теперь девушка решила всеми силами покорить YouTube.

Ольга Бузова планирует в своем видео-блоге делиться с фанатами видеоматериалами из жизни. Первую серию певица уже опубликовала на своем YouTube канале и анонсировала в Instagram. Бузова сообщила, что каждый четверг будет выходить новая серия «OlgaBuzovalive». Первый выпуск Ольги посвящен ее туру по Дальнему Востоку. Поклонники смогут увидеть, как артистка питается лапшой быстрого приготовления и выглядит без макияжа. Ролик набрал 25 тыс. просмотров за один час. Звезда пообещала зрителям много эксклюзивных материалов со своей жизни. Блогерам Бузова уверенно посоветовала бояться ее.Фанаты оценили новый проект любимицы. Нашлись и критики первой работы теледивы. Хейтеры посоветовали Бузовой делать более профессиональные видео и качественный монтаж. Поклонники хотят видеть больше закулисных видео, снятых самой Ольгой.