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| | Фанаты обсуждают уход солистки «ВИА Гры» из коллектива

Фанаты обсуждают уход солистки «ВИА Гры» из коллектива

Сегодня, 11:25
В данный момент в Сети поклонники знаменитой поп-группы «ВИА Гра» заняты активным обсуждением ухода одной из участниц музыкального коллектива. Фанаты музыкальной группы рассматривают возможности новых кадровых перестановок.

Фанаты обсуждают уход солистки «ВИА Гры» из коллектива

 

Журналистам удалось узнать, что участница музыкального коллектива «ВИА Гра» Наталья Могилец вскоре может покинуть состав группы. Данная информация не была подтверждена официальными источниками, однако, подобных вестей было достаточно, чтобы многочисленные поклонники данной группы обеспокоились будущим их любимого музыкального коллектива. Официальные представители «ВИА Гры» не поспешили подтверждать данную информацию, но заверили фанатов в том, что вскоре их ждёт нечто особенное.

Многие поклонники уверены, что в обозримом будущем Константин Меладзе объявит о старте нового кастинга, в котором будет выбрана очередная участница «ВИА Гры». Многие фолловеры группы также склонны верить, что вместо Могилец коллектив может покинуть Эрика Герцег.
Александр Вест
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