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| | Анастасия Костенко должна родить своего первенца уже в июле

Анастасия Костенко должна родить своего первенца уже в июле

Сегодня, 10:22
В Сети развернулась дискуссия, посвященная вероятной беременности новой супруги футболиста Дмитрия Тарасова, модели Анастасии Костенко. В последнее время фигура девушки подозрительно округлилась, чем навела поклонников на подозрения об «интересном положении».

Анастасия Костенко должна родить своего первенца уже в июле

 

Фотографии со свадьбы и последовавшего за ним венчания заставили фолловерв, пристально следящих за семейной жизнью Костенко и Тарасова, задуматься о беременности модели. От их «зоркого взгляда» не укрылся небольшой животик красавицы, который она старательно маскирует под одеждой.

Анастасия Костенко должна родить своего первенца уже в июле

 

Кроме того, звезда резко изменила свой стиль, перейдя на одежду свободного кроя, отказавшись от любимых обтягивающих нарядов и коротких топов. Инсайдеры, приближенные к молодой семье, заверяют фанатов в правдивости их версии о беременности, в то время как сами молодые люди предпочитают держать свою личную жизнь втайне, никак не комментирую слухи.
Пойда Анна
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