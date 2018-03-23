Анастасия Костенко должна родить своего первенца уже в июле

В Сети развернулась дискуссия, посвященная вероятной беременности новой супруги футболиста Дмитрия Тарасова, модели Анастасии Костенко. В последнее время фигура девушки подозрительно округлилась, чем навела поклонников на подозрения об «интересном положении».

Фотографии со свадьбы и последовавшего за ним венчания заставили фолловерв, пристально следящих за семейной жизнью Костенко и Тарасова, задуматься о беременности модели. От их «зоркого взгляда» не укрылся небольшой животик красавицы, который она старательно маскирует под одеждой.

Пойда Анна

Кроме того, звезда резко изменила свой стиль, перейдя на одежду свободного кроя, отказавшись от любимых обтягивающих нарядов и коротких топов. Инсайдеры, приближенные к молодой семье, заверяют фанатов в правдивости их версии о беременности, в то время как сами молодые люди предпочитают держать свою личную жизнь втайне, никак не комментирую слухи.