"Холостяк" Егор Крид побрился налысо

Певец и композитор Егор Крид шокировал своих поклонников, побрив голову налысо. Свои фото он разместил в микроблоге и добился своего. Буквально за час он получил несколько десятков комментариев и несколько тысяч лайков.

Сергей Денисов

Звезда шестого сезона телешоу «Холостяк» выложил в сеть несколько фото. На одном он прощается со своими роскошными локонами, на других он уже сверкает лысиной. Отношение к поступку у поклонников неоднозначное. Многие укоряют Егора за то, что он сподобился неугомонным подросткам, которые хотят казаться взрослыми и бреют голову, вторые, наоборот, одобряют исполнителя за изменения имиджа с «гламурного» на «брутальный», третьи отпускают сентенции, «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало».У Егора Крида скоро большой концерт в Москве и затем продолжительное концертное турне по России. Музыканта, по мнению комментаторов, можно понять, он хотел таким нехитрым способом привлечь внимание публики к своим первым гастролям.