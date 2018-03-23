Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Учёные: Очередное глобальное потепление будет вызвано парадом планет В кинотеатрах Ростова педофил заманивает детей конфетами и показывает свой пенис Новый персонаж появится в телесериале «Теория Большого взрыва» Под Воронежем украинцы организовали нелегальное производство бензопил Ученые: Мистическое происхождение «пришельца» из пустыни Атакама раскрыто Максакова поведала об угрозах и назвала имя убийцы Вороненкова В США высказали беспокойство по поводу российских крылатых ракет Ученые: Совместная уборка является залогом качества секса В Германии родители насиловали запертую в шкафу 13-летнюю дочь Школьница из Подмосковья получила письмо от британской королевы Елизаветы II Неужели это ваш? "Бедный мужчина" Волочковой не дает покоя ее фанатам Астроном из ЮАР решил повторно «открыть» Марса
| | "Холостяк" Егор Крид побрился налысо

"Холостяк" Егор Крид побрился налысо

Сегодня, 11:07
Певец и композитор Егор Крид шокировал своих поклонников, побрив голову налысо. Свои фото он разместил в микроблоге и добился своего. Буквально за час он получил несколько десятков комментариев и несколько тысяч лайков.

 

"Холостяк" Егор Крид побрился налысо

 

Звезда шестого сезона телешоу «Холостяк» выложил в сеть несколько фото. На одном он прощается со своими роскошными локонами, на других он уже сверкает лысиной. Отношение к поступку у поклонников неоднозначное. Многие укоряют Егора за то, что он сподобился неугомонным подросткам, которые хотят казаться взрослыми и бреют голову, вторые, наоборот, одобряют исполнителя за изменения имиджа с «гламурного» на «брутальный», третьи отпускают сентенции, «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало».

У Егора Крида скоро большой концерт в Москве и затем продолжительное концертное турне по России. Музыканта, по мнению комментаторов, можно понять, он хотел таким нехитрым способом привлечь внимание публики к своим первым гастролям.
Сергей Денисов
Новости по теме
Участница шоу «Холостяк» обидела Егора Крида
Участница шоу «Холостяк» обидела Егора Крида

Одна из участниц проекта обидела холостяка Егора Крида, назвав его козлом.

Поклонник из Йошкар-Олы назвал Егора Крида гением
Поклонник из Йошкар-Олы назвал Егора Крида гением

Певец Егор Крид покорил зрителей Йошкар-Олы своим выступлением в ледовом дворце. Один из поклонников назвал артиста гением.

Егор Крид может стать участником телешоу «Холостяк»
Егор Крид может стать участником телешоу «Холостяк»

Егор Крид, отечественный певец, может стать участником телешоу «Холостяк» Любимец девушек намерен внести коррективы в свой концертный график, дабы

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости