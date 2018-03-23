Неужели это ваш? "Бедный мужчина" Волочковой не дает покоя ее фанатам

Анастасия Волочкова возобновила публикацию фото со своим возлюбленным Михаилом - совместные интимные снимки заполонили микроблог балерины. Причем многие отметили, что знаменитость похорошела на фотографиях, пусть и продолжает оголять свои ноги. В комментариях тут же стали появляться вопросы от преданных фолловеров, которые интересуются, а устраивает ли саму Волочкову ее выбор: "Настя а вам самой как рядом с бедным мужчиной? неужели это ваш? у него семья, дети, он же ваши деньги относит в свою семью, зачем он вам нужен?" и считают, что на успешного мужчину Михаил не похож.
Впрочем, нашлись и те, кто высказал свою радость относительно балерины и ее избранника, обрадовавшись новым совместным фотографиями, другие и вовсе стали интересоваться, а когда же свадьба. Тем более, что недавно Волочкова в интервью делилась мечтами о шикарной свадьбе в Париже.