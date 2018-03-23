Неужели это ваш? "Бедный мужчина" Волочковой не дает покоя ее фанатам

Несостоятельный "нищеброд", избранник Анастасии Волочковой, не дает покоя ее фанатам. Поклонники балерины никак не могут смириться с выбором кумира и неустанно спрашивают ее, уверена ли знаменитость в своем выборе.

Анастасия Волочкова возобновила публикацию фото со своим возлюбленным Михаилом - совместные интимные снимки заполонили микроблог балерины. Причем многие отметили, что знаменитость похорошела на фотографиях, пусть и продолжает оголять свои ноги. В комментариях тут же стали появляться вопросы от преданных фолловеров, которые интересуются, а устраивает ли саму Волочкову ее выбор: "" и считают, что на успешного мужчину Михаил не похож.Впрочем, нашлись и те, кто высказал свою радость относительно балерины и ее избранника, обрадовавшись новым совместным фотографиями, другие и вовсе стали интересоваться, а когда же свадьба. Тем более, что недавно Волочкова в интервью делилась мечтами о шикарной свадьбе в Париже.