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| | Неужели это ваш? "Бедный мужчина" Волочковой не дает покоя ее фанатам

Неужели это ваш? "Бедный мужчина" Волочковой не дает покоя ее фанатам

Сегодня, 09:07
Несостоятельный "нищеброд", избранник Анастасии Волочковой, не дает покоя ее фанатам. Поклонники балерины никак не могут смириться с выбором кумира и неустанно спрашивают ее, уверена ли знаменитость в своем выборе.

Неужели это ваш? "Бедный мужчина" Волочковой не дает покоя ее фанатам

 

Анастасия Волочкова возобновила публикацию фото со своим возлюбленным Михаилом - совместные интимные снимки заполонили микроблог балерины. Причем многие отметили, что знаменитость похорошела на фотографиях, пусть и продолжает оголять свои ноги. В комментариях тут же стали появляться вопросы от преданных фолловеров, которые интересуются, а устраивает ли саму Волочкову ее выбор: "Настя а вам самой как рядом с бедным мужчиной? неужели это ваш? у него семья, дети, он же ваши деньги относит в свою семью, зачем он вам нужен?" и считают, что на успешного мужчину Михаил не похож.

Впрочем, нашлись и те, кто высказал свою радость относительно балерины и ее избранника, обрадовавшись новым совместным фотографиями, другие и вовсе стали интересоваться, а когда же свадьба. Тем более, что недавно Волочкова в интервью делилась мечтами о шикарной свадьбе в Париже.
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