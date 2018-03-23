Еще бы попа была: Фанаты раскритиковали тверк Седоковой

У Анны Седоковой нет попы, считают ее фолловеры. К такому заключению они пришли после просмотра тверка с исполнительницей в главной роли.

Известная певица и артистка Анна Седокова любит баловать своих поклонников в Instagram интимными материалами, пусть и не всегда откровенными, но всегда очень личными. То грудь оголит, то танец на пилоне покажет, то видео с ребенком снимет. В этот раз в микроблоге исполнительницы появилось зацикленное видео, на котором артистка в компании с подругой танцует "зажигательный" тверк. Именно этот танец, считает Седокова, получился при зацикливании танцевальных движений.Но поклонники певицы обратили внимание, что у нее-то и попы нет, чтобы получился эффектный танец. "Филейную" часть знаменитости попросту не видно за струящимся платьем. Некоторые фанаты заметили, что у Седоковой необычайно "прокачанные" руки, и если многие ринулись делать комплименты своему кумиру, то некоторые попросили рассказать о физических упражнениях, чтобы привести себя в форму после длинной зимы.