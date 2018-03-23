Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Астроном из ЮАР решил повторно «открыть» Марса Еще бы попа была: Фанаты раскритиковали тверк Седоковой ЕС отзывает cвоего посла в России из солидарности с Лондоном "Валька-полстакана": Станислав Садальский резко раскритиковал поведение Матвиенко Журналист «Дождя» обвинил лидера ЛДПР в сексуальных домогательствах «Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядиной У отравившегося в Волоколамске ребенка отказали ноги На поверхности Марса нашли идеально круглый шар Отомстили за кота: В Курске благотворители изнасиловали добровольца Ибрагимович до конца недели перейдет из «МЮ» в «Лос-Анджелес Гэлакси» Первый российский круизный лайнер выйдет в Каспий в 2019 году Представлен безрамочный смартфон Vivo V9
| | Еще бы попа была: Фанаты раскритиковали тверк Седоковой

Еще бы попа была: Фанаты раскритиковали тверк Седоковой

Сегодня, 08:36
У Анны Седоковой нет попы, считают ее фолловеры. К такому заключению они пришли после просмотра тверка с исполнительницей в главной роли.

Еще бы попа была: Фанаты раскритиковали тверк Седоковой

 

Известная певица и артистка Анна Седокова любит баловать своих поклонников в Instagram интимными материалами, пусть и не всегда откровенными, но всегда очень личными. То грудь оголит, то танец на пилоне покажет, то видео с ребенком снимет. В этот раз в микроблоге исполнительницы появилось зацикленное видео, на котором артистка в компании с подругой танцует "зажигательный" тверк. Именно этот танец, считает Седокова, получился при зацикливании танцевальных движений.

Но поклонники певицы обратили внимание, что у нее-то и попы нет, чтобы получился эффектный танец. "Филейную" часть знаменитости попросту не видно за струящимся платьем. Некоторые фанаты заметили, что у Седоковой необычайно "прокачанные" руки, и если многие ринулись делать комплименты своему кумиру, то некоторые попросили рассказать о физических упражнениях, чтобы привести себя в форму после длинной зимы.
Новости по теме
Анна Седокова станцевала с ёжиком
Анна Седокова станцевала с ёжиком

Известная украинская поп-певица Анна Седокова, получившая широкую популярность благодаря участию в группе «ВИА Гра», порадовала своих фанатов, загрузив в

Фанаты восхитились грудью Анны Седоковой
Фанаты восхитились грудью Анны Седоковой

Знаменитая певица Анна Седокова продолжает радовать своих поклонников. Звезда опубликовала снимок, показав свою пышную грудь.

Анна Седокова восхитила поклонников большой грудью
Анна Седокова восхитила поклонников большой грудью

Известная певица Анна Седокова снова порадовала своих поклонников откровенными снимками. На этот раз артистка продемонстрировала большую грудь, которую уже

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости