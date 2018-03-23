Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош

Известную певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва-Омск. Артистка устроила скандал на борту самолета из-за своей собаки.

Любовь Успенская планировала отправиться в Омск на запланированный концерт, однако ей пришлось лететь другим самолетом. «Королева шансона» устроила дебош во время посадки на авиарейс. Причиной буйного поведения певицы стало то, что ей не разрешили во время полета держать свою любимую собачку на руках. Согласно правилам пассажирских перевозок, животные должны находиться в специальных сумках-переносках. Стюардесса напомнила об этом правиле Успенской. Артистка оттолкнула бортпроводницу и прошла в салон. Экипажем самолета были вызваны правоохранительные органы, которые сняли певицу с самолета.Известно, что Любовь Успенской удалось обменять билеты и вылететь в Омск другим рейсом. По словам самой певицы, она собиралась открыть переноску и усадить туда свое любимое животное, но стюардесса мешала ей это сделать. Успенская обратилась к другой стюардессе, но та отправилась с жалобой к капитану.