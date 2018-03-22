Бузова отказалась называть Влада Кадони красивым мужчиной

Экстрасенс Влад Кадони опубликовал на своей странице в Instagram совместный снимок с Ольгой Бузовой. Их сфотографировали во время съемок конкурса «Свадьба на миллион».

Домбровский Сергей

Бузова прокомментировала данный снимок. По словам звезды шоу «Дом-2» она выглядит интеллектуалкой и красавицей, а Кадони просто умным. На основе этих слов, пользователи пришли к выводу о том, что ведущая не считает экстрасенса привлекательным мужчиной. Подписчики заметили, насколько гармонично звезды смотрятся вместе. Некоторые посоветовали им сойтись и жить под одной крышей долго и счастливо. Влад Кадони появился пару лет назад на телестройке, а затем тоже стал ведущим.Ольга Бузова не только участвует в проекте «Дом-2», но и пытается завоевать сердца фанатов, выступая на сцене. В прошлом году она решила сделать карьеру певицы и начала исполнять композиции, регулярно становящиеся хитами. Поклонники говорят, что Кадони испытывает чувства к Бузовой, но солистка не замечает этого мужчину и не рассматривает его в качестве претендента на покорение сердца.