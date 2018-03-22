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Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Эвелина Бледанс показала обнаженную грудь и соблазнила фанатов

Эвелина Бледанс показала обнаженную грудь и соблазнила фанатов

Сегодня, 23:15
Эвелина Бледанс разместила на своей странице в Instagram снимок, где она держа в руках некий пузыречек с какой-то жидкостью, хитро прищурившись, смотрит в объектив. Белый халат кокетливо соскользнул с плеча знаменитости, чуть приоткрыв обнаженную грудь. Звезда рассказала, что находится в Израиле и восхищается местной солнечной погодой. Правда, есть один «минус», который немного портит ей настроение - из-за перепадов температуры кожа становится сухой и ее приходится постоянно увлажнять. Эвелина заявила, что делает это регулярно, и, вообще, уделяет много внимания уходу за кожей.

Эвелина Бледанс показала обнаженную грудь и соблазнила фанатов

 

Актриса не стала делать секрета из средства, которое так прекрасно помогает ей в борьбе с сухостью кожи. «Волшебным» препаратом оказалась сыворотка для лица, рецепт использования которой Бледанс тоже расписала во всех подробностях, отметив, что это средство идеально для любителей органической косметики с полным отсутствием химии и натуральными маслами в нужной концентрации.

Пользователи в процессе обсуждения, отметили и аккуратный маникюр Эвелины и то, как она позволила халату обнажить ровно столько, сколько сочла нужным. Поклонники назвали Бледанс красавицей и успешной женщиной и пожелали ей прекрасного отдыха. Они поразились привлекательности своего кумира, и заявили, что Эвелина просто неотразима. Подписчики подметили не только сияющий ухоженный вид актрисы, но и ее шикарные волосы. Но они также попеняли Бледанс, что и ее не обошла стороной реклама, которую она, как и многие современные знаменитости, стала размещать на своей странице. Хейтеры, и вовсе, заявили, что актриса «переборщила» с пластикой или уколами «красоты», потому что лицо выглядит крайне неудачно, да и грудь, и шея, тоже смотрятся не лучшим образом. Другие ехидно заметили, что находятся в России, и здесь вовсе не так тепло, правда, и таких проблем с кожей нет, к тому же, не приходится работать «на рекламу». Некоторые в грубой форме откровенно выразили свое отношение к рекламе подобного рода.

Напомним, что Эвелина Бледанс - действительно, один из ярких примеров «нестареющих» знаменитостей. Несмотря на возраст, она выглядит очень молодо, и часто провоцирует поклонников на комплименты. К тому же, она не делает секрета из ухода за собой, а, наоборот, частенько публикует различные рецепты, которыми пользуется сама. Например, сокотерапию, которой она увлеклась в еще в прошлом году.
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