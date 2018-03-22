Коллеги артиста Федора Добронравова рассказали о состоянии его здоровья

Коллеги известного российского артиста Федора Добронравова поделились информацией про состояние его здоровья. Ранее на гастролях у актера произошел спазм сосудов, из-за чего его госпитализировали в медицинское учреждение.

Коллеги по Театру сатиры проинформировали о том, как сейчас себя чувствует известный актер Федор Добронравов. Недавно из-за спазма сосудов артиста доставили в отделение больницы, а два спектакля в Петербурге пришлось отменить.Заведующая театральной труппой рассказала, что состояние здоровья Добронравова уже существенно нормализировалось. Сейчас артист проходит полное обследование. Прежде и сын артиста рассказывал, что ничего серьезного с Добронравовым не произошло и скоро он вновь вернется на сцену.Недавно выписали из больницы 63-летнего актера Валерия Гаркалина, который в феврале этого года из-за воспаления легких находился в тяжелом состоянии в реанимации. Артист плохо себя почувствовал во время гастролей своего спектакля «Страсть Аполлона», где Гаркалин исполнял главную роль.