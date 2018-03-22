Полина Гагарина заинтриговала публику снимком с подвохом

На своей странице в Instagram певица разместила красивый снимок, где она стоит подняв руки к лицу и с надеждой глядя вверх. Полина подписала фото довольно интригующе, заявив, что до ее дня рождения остаются считанные дни, поэтому, чтобы «скрасить надвигающуюся старость», знаменитость приготовила подарок и для себя, и для поклонников. Подарком будет новая песня, которая выйдет 27 марта. Полина загадала в этой фотографии название сингла, состоящее из двух слов, а тому, кто угадает хоть одно из них, она обещала сюрприз.

Подписчики немедленно бросились угадывать название, пытаясь «попасть в точку» хотя бы с одним словом из названия. Чего только они не придумали. При этом, предположения время от времени перемешались с оценками, данными снимку певицы, а также выражением отношения к ней. Так, некоторые признавались в любви к таланту Гагариной, делились радостью, что у них тоже ожидается день рождения, а другие называли Полину продавшейся «Единой России».Хочется отметить, что помимо хейтеров, у певицы, были и другие мотивы, по которым она скрывала свою маленькую дочку, родившуюся чуть менее года назад от взглядов публики. Гагарина лишь рассказала, что при рождении назвала малышку Мией, но снимков дочери не публиковала. В начале этого года Полина «смилостивилась» и показала-таки общественности свое сокровище. Правда, сделала она это весьма оригинально - на фото, спиной к зрителям сидит сама Полина, ее сын и дочь, а снимает их, разумеется глава семьи, Дмитрий Исхаков. Семейство запечатлено на одном из мальдивских пляжей, где они отдыхали в январе этого года. Кстати, это был не первый семейный отдых - когда Мии было всего три месяца, Гагарина со всей семьей уже отдыхала на южном побережье Франции.Хотелось бы отметить, что Полина принципиально оберегает свою семью от глаз общественности, поэтому, даже показав дочку, предпочла, чтобы пользователи все-таки не увидели ее лица. Совсем недавно певица пожаловалась поклонникам, что в ее семье царствует вирус, который буквально свалил всех домочадцев с ног. Дети настолько сильно подверглись его «атаке», что он очень тяжело переносят заболевание, поэтому звезда, как заботливая мать, старается все время находиться рядом со своими отпрысками.Гагарина выразила надежду, что этот кошмар вскоре закончится, потому что дети уже вымотаны болезнью. Подписчики обнадежили свою любимицу, что так и будет в самое ближайшее время, и пожелали Полине и ее семье, особенно деткам, больше никогда серьезно не болеть.