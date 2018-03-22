Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

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| | Елена Беркова сверкает бюстом на светских раутах и метит в президенты

Елена Беркова сверкает бюстом на светских раутах и метит в президенты

Сегодня, 21:06
Порнозвезда Елена Беркова сумела отличиться на светском мероприятии, которое происходило в центре Москвы. Знаменитость щеголяла в очень откровенном наряде на празднике в честь актрисы Анны Цукановой-Кот, которая недавно вернулась из вояжа по Азии. Несмотря на то, что Анна попала в центр внимания. Скоро Елена перетянула на себя «одеяло» популярности.

Елена Беркова сверкает бюстом на светских раутах и метит в президенты

 

Анна Цуканова-Кот достаточно долго отсутствовала в Москве, а по возвращении даже не стала объяснять почему. Все и так было видно. Актриса с гордостью демонстрировала свой округлившийся животик. Как позже выяснилось, она уже на шестом месяце беременности. Естественно, присутствующие не преминули поздравить Аню с грядущим пополнением в семье. Нечаянно будущий папа – муж Анны Александр – рассказал, что они ждут девочку. Это попало на телевидение и скоро стало достоянием общественности.

Елена Беркова сверкает бюстом на светских раутах и метит в президенты

 

Елена также решила поздравить коллегу по цеху, но невольно отвлекла на себя внимание присутствующих соблазнительным нарядом, и даже своего супруга Андрея Стоянова не постеснялась. Шикарное красное платье открывало пытливому взору все прелести звезды фильмов для «взрослых», и это стало поводом осыпать знаменитость комплиментами. А тут Беркова усилила впечатление от сногсшибательного ансамбля заявлением о намерении выставить свою кандидатуру на следующие президентские выборы. Если подумать, то в этом есть рациональное зерно. Раньше Елена участвовала в проекте «Дом-2», и добилась большой популярности, как и экс-кандидат на высший государственный пост Ксения Собчак.
Дарья Светозарова
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