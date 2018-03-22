Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

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| | Виктория Райдос рассекретила имя сына

Виктория Райдос рассекретила имя сына

Сегодня, 20:57
В начале текущего месяца Виктория Райдос во второй раз стала мамой. Недавно победительница 16-й «Битвы экстрасенсов» рассказала поклонника, что при выборе имени сына руководствовалась не значением, а звучанием его вместе с отчеством. Так звезда выбрала для сына необычное имя.

Виктория Райдос рассекретила имя сына

 

В новом интервью Виктория Райдос рассекретила имя новорожденного сына. Она призналась, что когда выбрала именно это имя, то не обратила внимания на его значение, просто ей понравилось, как оно звучит вместе с отчеством малыша. Так у звезды «Битвы экстрасенсов» «появился» сын Захар Васильевич. Это редкое имя происходит от древнееврейского «мужчина» или, в другой трактовке, «Божья память». Виктория Райдос также рассказала, что не собирается долго сидеть в декрете, уже в следующем месяце она планирует вернуться к работе.

Напомним, что Виктория Райдос и ее муж Василий воспитывают еще одного ребенка – дочь Варвару.
Виктория Озерова
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