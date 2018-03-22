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| | Анастасия Костенко может родить ребенка уже в июле

Анастасия Костенко может родить ребенка уже в июле

Сегодня, 20:48
Модель из Ростова Анастасия Костенко является женой футболиста Дмитрия Тарасова, и, вероятно, готовится стать матерью своего первенца уже этим летом. Для Тарасова это уже второй ребенок.

Анастасия Костенко может родить ребенка уже в июле

 

В Сети обсуждается возможная беременность супруги футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. Недавно представителям СМИ удалось выяснить, что ребенок у молодой семьи может появиться уже в июле текущего года.

Как Костенко, так и Тарасов продолжают игнорировать слухи о ребенке. Подтверждение новости о вероятной беременности появились в январе, когда стало известно о том, что Костенко проходила обследование с помощью УЗИ. Многим поклонникам это показалось неопровержимым доказательством беременности.

Свадьба пары состоялась 29 января. На пышном бракосочетании присутствовали более 150 гостей, часть из которых составляли звезды российского шоу-бизнеса. Поклонники считают, что такая скорая свадьба связана с интересным положением Костенко. Тем не менее, общественность ждет официального заявления об этом со стороны пары.
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