Анастасия Костенко может родить ребенка уже в июле

Модель из Ростова Анастасия Костенко является женой футболиста Дмитрия Тарасова, и, вероятно, готовится стать матерью своего первенца уже этим летом. Для Тарасова это уже второй ребенок.

В Сети обсуждается возможная беременность супруги футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. Недавно представителям СМИ удалось выяснить, что ребенок у молодой семьи может появиться уже в июле текущего года.Как Костенко, так и Тарасов продолжают игнорировать слухи о ребенке. Подтверждение новости о вероятной беременности появились в январе, когда стало известно о том, что Костенко проходила обследование с помощью УЗИ. Многим поклонникам это показалось неопровержимым доказательством беременности.Свадьба пары состоялась 29 января. На пышном бракосочетании присутствовали более 150 гостей, часть из которых составляли звезды российского шоу-бизнеса. Поклонники считают, что такая скорая свадьба связана с интересным положением Костенко. Тем не менее, общественность ждет официального заявления об этом со стороны пары.