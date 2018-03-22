Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

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| | В Петербурге за огромные деньги приобрели футболки Месси и Роналду

В Петербурге за огромные деньги приобрели футболки Месси и Роналду

Сегодня, 20:38
В Петербурге состоялся благотворительный вечер, организованный супругами игрока ФК «Зенит» и ХК «СКА» Екатериной Смольниковой и Викторией Шатовой. Участниками шоу стали знаменитые артисты и модели.

В Петербурге за огромные деньги приобрели футболки Месси и Роналду

 

Благотворительный фонд «Играй и помогай», созданный женами Игоря Смольникова и Олега Шатова, перечисляет полученные финансовые средства детям, больным серьезными недугами и тем, кто воспитывается в приютах. Подобные вечера превратились в традицию. Главным событием этой весны стала программа «Оскар и Розовая дама», которую реализовали 21 марта. На шоу присутствовали Андрей Ургант, Аглая Тарасова, Алиса Фрейндлих и прочие звезды. Ведущим стал Леонид Ярмольник. На мероприятии разыгрывали футболки с автографами известнейших спортсменов.

Майку аргентинского кудесника мяча Лионеля Месси приобрела мисс Петербурга 2011 года Анна Чуваева за 850 тысяч рублей. За футболку Роналду предложили 700 тысяч рублей. Анна Чуваева на своей странице в Instagram выразила радость, поскольку она своим приобретением оказала помощь обездоленным.
Домбровский Сергей
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